Петербургское судно попало под артобстрел в Азовском море

Один из членов команды получил тяжелое ранение. К танкеру направили пограничные катера для эвакуации пострадавшего.

В четверг, 24 февраля, в Азовском море два гражданских судна попали под артобстрел, одно из них принадлежит петербургской компании "Контур СПб". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ведомстве, артобстрел начался в 11:00 24 февраля. В Азовском море российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооружённых сил Украины. Огонь вёлся со стороны Мариуполя.

В результате нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Сообщается, что один из членов команды получил тяжелое ранение. К танкеру направили пограничные катера для эвакуации пострадавшего.

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