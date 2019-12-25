В среду, 8 апреля, стало известно о том, что петербургское правительство прорабатывает варианты празднования Дня Победы. Об этом сообщает Комитет по социальной политике Северной столицы.
Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции праздник может пройти в не в стандартом режиме. Предполагается, что при распространения COVID-19 ветераны не смогут посещать парады и шествия.
Известно, что в Смольном уже прорабатываются сценарии и для самых неблагоприятных условий.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 34 новых случая коронавируса
Фото:pixabay
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