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Петербургское правительство прорабатывает варианты празднования Дня Победы
Сегодня, 15:33
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IRINA_CHALKINA

Петербургское правительство прорабатывает варианты празднования Дня Победы

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Люди преклонного возраста находятся в группе риска по этой болезни, а посему главные герои праздника — ветераны — не смогут посещать парады и шествия.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что петербургское правительство прорабатывает варианты празднования Дня Победы. Об этом сообщает Комитет по социальной политике Северной столицы.

Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции праздник может пройти в не в стандартом режиме. Предполагается, что при распространения COVID-19 ветераны не смогут посещать парады и шествия. 

Известно, что в Смольном уже прорабатываются сценарии и для самых неблагоприятных условий. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 34 новых случая коронавируса

Фото:pixabay

Теги: день победы, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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