Петербургский метрополитен перевез 762 миллиона пассажиров за год

Кроме того, в метро "наездили" порядка 236 миллионов вагоно-километров.

За 2019 год петербургское метро перевезло свыше 762 миллионов человек, что на 19,5 млн пассажиров больше, чем в 2018 году. Кроме того, в метро "наездили" порядка 236 миллионов вагоно-километров.Такие итоги подвели на онлайн-заседании комиссии, где подземка отчиталась об итогах финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год.

Также за год метро приняло в эксплуатацию 12 современных составов, пополам восьми- и шестивагонные, для первой и третьей линий, закупило 92% оборудования и необходимых для функционирования подземки товаров у российских и преимущественно петербургских компаний. Самым большим успехом прошлого года для метрополитена было открытие трех станций Фрунзенского радиуса ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары") и электродепо "Южное".

Отмечается, что подземка полностью выполнила программу капитальных вложений на свои 6,8 млрд рублей: половину средств пустили на закупку нового подвижного состава, остальное потратили на реконструкцию зданий и сооружений подземки, а также модернизацию производственных баз, эскалаторов и путей.

Деятельность подземки за год признали удовлетворительной.

Ранее мы писали, что в Петербурге отменят ночные шаттлы в метро и автобусы.

Фото: Piter.TV