В Петербурге отменят ночные шаттлы в метро и автобусы

Распоряжение уже находится на рассмотрении.

В Петербурге Комитет по транспорту направил на антикоррупционную экспертизу проект распоряжения, который отменяет с конца апреля работу ночных поездов от станций метро "Адмиралтейская" и "Спортивная". Также будут отменены и ночные автобусы в будни.

Раньше с 30 апреля по 15 ноября по выходным и праздничным дням (кроме 2 мая, 10 мая, "Ночи музеев", Дня города, "Алых парусов") попасть с одного берега Невы на другой в период с 1:00 до 3:00 можно было с помощью подземки.

Также будут отменены и ночные автобусы, которые дублировали линии метро. Их предлагают использовать только по выходным и праздникам дням ("Ночь музеев", День города, "Алые паруса"). В будни они больше ездить не будут.

Фото: avtobus.spb.ru