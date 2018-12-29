Петербургское метро отмоют от грязи за 3 млрд рублей

Компания "Люкссервис" выиграла открытый конкурс ГУП "Метрополитен" на уборку станций метро.

В четверг, 10 января, стало известно о том, что компания "Люкссервис" выиграла открытый конкурс ГУП "Метрополитен" на уборку петербургского метро. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, подрядчик должен до 2022 года убрать все 5 веток петербургского метро. Так, за чистую красную линию компании заплатят 733,7 млн рублей, а за уборку на фиолетовой — 704 млн рублей. На очистка зеленой и оранжевой ветки уйдет 720 млн рублей. А на синею линию метро затратят всего 503 млн рублей.

Стоит отметить, что заявки всех остальных конкурсантов были отклонены, как несоответствующие требованиям тендера.

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Фото:pixabay