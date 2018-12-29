У станции метро "Автово" рабочие демонтируют ларьки

В четверг, 10 января, около станции метро "Автово" начался демонтаж ларьков. Об этом сообщает мобильный корреспондент.
На месте работают специалисты и техника.
По некоторым источникам, владельцы объектов получили отказ на размещении от комитета имущественных отношений. К
Как оказалось, установка этих ларьков противоречит новым ГОСТам и требования федерального законодательства в сфере автомобильных дорог.
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Видео:Piter.TV
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