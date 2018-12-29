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У станции метро "Автово" рабочие демонтируют ларьки

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На месте работают специалисты и техника.

В четверг, 10 января, около станции метро "Автово" начался демонтаж ларьков. Об этом сообщает мобильный корреспондент. 

На месте работают специалисты и техника.

По некоторым источникам, владельцы объектов получили отказ на размещении от комитета имущественных отношений. К

Как оказалось, установка этих ларьков противоречит новым ГОСТам и требования федерального законодательства в сфере автомобильных дорог.

Ранее мы сообщали о том, что Жители Петербурга смогут пополнять "Подорожник" с помощью Telegram

Видео:Piter.TV

 

 

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Теги: автово, демонтаж ларьков спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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