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Жители Петербурга смогут пополнять "Подорожник" с помощью Telegram
Сегодня, 18:58
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IRINA_CHALKINA

Жители Петербурга смогут пополнять "Подорожник" с помощью Telegram

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Так, для того чтобы пополнить баланс, нужно найти специального бота и нажать на "Старт".

В четверг, 10 января, стало известно о том, что жители Северной столицы и ее гости смогут пополнять "Подорожник" с помощью Telegram. Об этом информируют на канале "Метро. Повседневности".

Так, для того чтобы пополнить баланс, нужно найти  бота под названием @OplataTransportaBot и нажать на "Старт". Далее пользователю система пришлет инструкцию для внесения денег. При необходимости можно будет запросить кассовый чек.

Напомним, что ранее петербуржцы могли пополнить "Подорожник" в кассах и автоматах метрополитена  и по SMS и через мобильное приложение. 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге назвали сумму, которую получат медики за переезд в сельскую местность

Фото:Pixabay

Теги: telegram, карта метро подорожник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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