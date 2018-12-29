Жители Петербурга смогут пополнять "Подорожник" с помощью Telegram

Так, для того чтобы пополнить баланс, нужно найти специального бота и нажать на "Старт".

В четверг, 10 января, стало известно о том, что жители Северной столицы и ее гости смогут пополнять "Подорожник" с помощью Telegram. Об этом информируют на канале "Метро. Повседневности".

Так, для того чтобы пополнить баланс, нужно найти бота под названием @OplataTransportaBot и нажать на "Старт". Далее пользователю система пришлет инструкцию для внесения денег. При необходимости можно будет запросить кассовый чек.

Напомним, что ранее петербуржцы могли пополнить "Подорожник" в кассах и автоматах метрополитена и по SMS и через мобильное приложение.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге назвали сумму, которую получат медики за переезд в сельскую местность

Фото:Pixabay