В Петербурге назвали сумму, которую получат медики за переезд в сельскую местность

Это касается населенных пунктов, в которых проживает до 50 тысяч человек.

В Петербурге определили порядок единовременных компенсационных выплат медработникам, которые переехали на постоянное место жительства в сельскую местность. Об этом сообщает пресс-служба главы города.

Речь идет о медиках, переехавших в населенные пункты, в которые проживает до 50 тысяч человек. Согласно документу, врачи получат один миллион, а фельдшеры — 500 тысяч рублей. Выплаты, в частности, могут получить специалисты, работающие в Психиатрической больнице №1 имени Кащенко в селе Никольском Гатчинского района Ленобласти.

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