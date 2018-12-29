Российским школьникам могут запретить приносить еду из дома

Такие требования выдвигает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей в образовательных учреждениях. Документ появился на сайте нормативно-правовых актов.

Согласно новым СанПиНам, школьникам нельзя будет приносить еду с собой. Запрет также распространяется на приготовление блюд в столовой из продуктов, принесенных из дома. За питанием учеников с хроническими заболеваниями будет следить медработник.

Новые требования коснулись приготовления и хранения блюд. Так, варить сосиски и яйца, полоскать очищенный картофель и вымачивать петрушку можно строго определенное время. Максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы не должен превышать часа. Запрещаются алюминиевые столовые приборы.

В столовых появятся кислородные коктейли, но приобрести их можно будет только по назначению врача, а употребить — в его присутствии. Дежурить в столовых будут только ученики старше 12 лет. Они смогут накрывать на стол, но не должны быть задействованы в приготовлении пищи, чистке овощей, мытью посуды, уборке помещения и раздаче готовых блюд.

Ранее Роструд напомнил россиянам о ближайших праздничных выходных в 2019 году.

Фото: pixabay.com