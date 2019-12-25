Октябрьский суд приостановил работу кинотеатра из-за нарушений санитарных правил

Фонду запретили показ фильмов в доме №39 литера Б.

В пятницу, 11 декабря, Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Межрегиональный общественный благотворительный фонд содействия развитию кино и театра "Кинотеатр" за нарушения санитарных правил, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Так, фонд ровно семь суток не будет показывать фильмы в доме №39 литера Б. Отметим, что фонду вменили статью КоАП РФ №6.3 "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

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Фото: Piter.TV