Роструд напомнил россиянам о ближайших праздничных выходных в 2019 году

Они выпадают на март и май.

Россияне только начинают выходить на работу после новогодних каникул, а Роструд уже напоминает о следующих длинных выходных. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так следующие длинные выходные выпадают на 8-10 марта. Три дня россияне будут отдыхать в честь празднования Международного женского дня. В феврале День защитника Отечества выпадет на субботу, поэтому выходной день было решено перенести на 10 мая.

В мае россиян ждут еще несколько праздничных выходных. Граждане будут отдыхать с 1 по 5 мая (День весны и труда), а также с 9 по 12 мая (День Победы).

Также сотрудники Роструда отметили, что первая рабочая неделя после новогодних каникул длится всего три дня.

Ранее в новогодние праздники в Выборге родились 10 малышей.

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