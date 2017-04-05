Петербургское метро обновило схемы с будущими станциями коричневой линии

В вагонах и вестибюлях метро появились карты с "Путиловской" и "Юго-Западной"

В Петербургском метрополитене начали размещать обновленные схемы линий с будущими станциями новой ветки. В вагонах поездов и на станциях петербургского метро появились обновленные схемы, на которых уже обозначены станции "Путиловская" и "Юго-Западная". Они входят в состав Красносельско-Калининской линии, которая на схемах выделена коричневым цветом.

Обе станции планируют открыть до конца текущего года. Предварительной датой запуска называют 26 декабря. "Путиловская" станет пересадочной станцией, а "Юго-Западная" войдет в число первых объектов новой линии, которая должна улучшить транспортную доступность юго-западных районов города.

Подготовка к запуску станций находится на финальной стадии. На объектах уже прошли тестовые проверки эскалаторов. В начале декабря комитет по транспорту включил маршрут № 6 в официальный реестр линий петербургского метрополитена.

Новые станции также отражены в цифровых навигационных сервисах. На "Яндекс Картах" "Путиловская" и "Юго-Западная" отмечены коричневым цветом и сопровождаются пометкой "вход закрыт".

Ранее сообщалось, что эскалаторы на "Путиловской" и "Юго-Западной" успешно выдержали тесты.

Фото: Telegram / "Подземник"