Петербургское метро ищет Фрунзенскому радиусу экспертов по безопасности

Проверка завершится до 20 февраля 2020 года.

В петербургском метрополитене разыскивают специалиста по безопасности. Рабочие нужны для проверки Фрунзенского радиуса подземки. До конца ноября в ГУПе состоится конкурс на экспертные услуги.

В обязанности подрядчика войдет оценка состояния качества и вопросы безопасности на уже эксплуатируемых станциях метро. В частности, специалисты проверят работу траволаторов на "Дунайской", "Проспекте Славы", которые до сих пор не запущены. Результаты проверки должны быть подготовлены к 20 февраля 2020 года.

Напомним, что в конце ноября ГУП "Петербургский метрополитен" подал судебный иск к "Метрострою". Компания имеет претензии к качеству работ. Сумма компенсации установлена в размере 3,7 млрд рублей. Именно столько рассчитывает получить истец за три станции метро.

Ранее Piter.tv писал о том, что выпуск плана продолжения красной линии метро затянется до 2021 года.

Фото: Piter.tv

