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Петербургское лето 2017 года оказалось самым холодным за 24 года

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Представители Гидрометцентра рассказали, что минувшее лето стало самым холодным с 1993 года. А вот рекорда по количеству осадков сезон не побил.

Руководитель группы долгосрочных прогнозов погоды петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева рассказала, что минувший летний сезон оказался холоднее обычного. В июне и июле температура была на два градуса ниже, чем среднее значение. Синоптик отметила. Что такого холодного лета не было с 1993 года.

Лето также отличилось большим количеством дождей. В июне выпало 140 миллиметров, в июле – 149, а в августе – 179. Эти значения избыточные, но не рекордные. Прошлое лето, например, оказалось самым дождливым с 1881 года. А сезон 2017 года оказался только на четвертом месте в этом списке.

На прошлой неделе город серьезно заливало водой. Piter.tv передавал, что в Петербурге за четверг выпала половина месячной нормы осадков. Вода подтопила несколько улиц, которые спасали сотрудники Водоканала.

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Категории: Новости СПб

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