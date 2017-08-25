В Петербурге за четверг выпала половина месячной нормы осадков

В четверг выпала половина месячной нормы осадков. Пресс-служба Водоканала сообщила, что очистные сооружения пропустили восемь миллионов кубометров сточных вод.

В четверг, 24 августа, Северную столицу накрыли сильные дожди. Ливни начались в ночь со среды и продолжились до ночи пятницы. В результате за один день выпала половина месячной нормы осадков – 32,12 миллиметра.

Как сообщают в Водоканале, очистные сооружения приняли на себя почти восемь миллионов кубометров сточных вод. Показатель превышает среднесуточную норму в четыре раза. Система рассчитана на 1,8 миллиона кубометров воды.

Максимальный удар стихии пришелся на Ломоносовский район. Там уровень осадков составил 59,1 миллиметр. Из берегов вышла река Кароста. Она затопила прилегающие территории.

Сейчас в районе ЧП идет откачка воды с помощью сотрудников Водоканала. Две бригады водоотведения и расчет Аварийно-спасательного центра с тремя пожарными машинами и двумя насосными станциями спасают территорию.

Водоканал просит сообщать о скоплении воды по телефону 305-09-09.

Фото: читатели Piter.tv

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