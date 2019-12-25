Во вторник в Петербурге будет тепло и без дождей

Воздух в городе на Неве прогреется до +21…+23 градусов.

Во вторник, 7 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Будет преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день воздух в городе на Неве прогреется до +21…+23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 1-4 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 753 мм рт. ст.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на июль.

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