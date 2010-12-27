В понедельник в Петербурге будет пасмурная и прохладная погода

Во второй половине дня возможны кратковременные дожди.

Первый рабочий день в Санкт-Петербурге будет довольно пасмурным и прохладным. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Столбик термометра в течение дня поднимется до плюс 15-17 градусов. Ночью на вторник снова будет довольно прохладно, всего +10 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада и усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление не поменяется.

Самая низкая температура в Петербурге 5 августа была зафиксирована в 1960 году, тогда столбик термометра поднялся всего до плюс 5 градусов, самым теплым этот день был в 2014 году – плюс 31 градус.

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