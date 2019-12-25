Петербургское УФАС разрешило Смольному освободить от аренды 63 организации

Такую льготу получили общественные объединения инвалидов, ветеранов войны и труда, жертв политических репрессий и узников фашистских концлагерей

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что УФАС Петербурга разрешило властям города освободить от аренды 63 организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Такую льготу получили общественные объединения инвалидов, ветеранов войны и труда, жертв политических репрессий и узников фашистских концлагерей

Отмечается, что эти объединения могут не оплачивать аренду с 2020 по 2022 год. Речь идет о помещениях, которые имеют100 кв. м. из общей площади помещения. Если помещения расположены в разных районах города, то это условие применимо к каждому из них.

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Фото:pixabay