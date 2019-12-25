Государственный архив в Петербурге получил предупреждение от УФАС из-за завышенных цен

Прейскурант в учреждении составили без учета рекомендаций Росархива.

Петербургский Центральный госархив историко-политических документов заподозрили в нарушении Закона о защите конкуренции. Как сообщили в пресс-службе городского УФАС, организации выдали предупреждение.

Поводом для проверки деятельности архива стал местный житель, который обратился в Архив за информацией о своем прадеде, безвестно пропавшем во время войны. В самом архиве составление информационного письма о сведениях по запросу оценивают в 1303 рублей. Дело прадеда в учреждении нашли, но петербуржец в ответе на запрос получил только перечень документов без реквизитов дела. В архиве предложили получить недостающую информацию еще за 2410 рублей.

В Росархиве рекомендуют брать 1188 за архивные справки и столько же за информационные письма с изложением результатов поиска. Петербургское учреждение же навязало собственные цены. УФАС обязал архив изменить прейскурант и обосновать указанные цены экономически.

Ранее мы писали, что власти города выделили более 15 миллиардов рублей на оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях.

Фото: pixabay