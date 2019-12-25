Петербургское УФАС начнет рассматривать жалобы дистанционно

Разобрать заявки можно будет в формате видеоконференции.

Петербургское отделение Федеральной антимонопольной службы переходит на дистанционный режим работы: теперь жалобы на госзакупки, отраслевые торги и обращения по включениям участников закупок в реестр недобросовестных поставщиков будут приниматься и рассматриваться удаленно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 апреля.

Структура приняла решение уйти на дистанционную работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. В УФАС отметили, что рассмотреть жалобу можно в формате видеоконференции, а подать ее – по телефону.

Ранее мы писали, что петербургское УФАС выявило картель на рынке районного благоустройства.

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