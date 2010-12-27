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ТСЖ Выборгского района заплатит 100 тысяч рублей за завышение коммунальных услуг
Сегодня, 12:35
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lesjasap

ТСЖ Выборгского района заплатит 100 тысяч рублей за завышение коммунальных услуг

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Организация незаконно завысила стоимость услуг без ведома жильцов.

Прокуратура Петербурга оштрафовала ТСЖ выборгского района, ответственного за содержание дома под номером 9 по проспекту Просвещения. Надзорное ведомство установило, что организация завысило стоимость предоставляемых услуг. В результате товарищество собственников жилья оштрафовано на сто тысяч рублей.

Специалисты проверили деятельность ТСЖ после жалоб местных жителей, заявивших о больших суммах в квитанциях за коммунальные и жилищные услуги. Увеличение стоимости не было согласовано с жильцами здания.

В отношении руководства ТСЖ составлен административный протокол.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЗакС разберется с продажей "веселящего газа" в Петербурге.

Фото: Piter.tv

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Теги: прокуратура, тсж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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