Петербургским волонтерам вручат медали президента РФ

Награждение пройдет в эту субботу.

В субботу, 29 августа, в 15:00 в Петербурге медалями президента России наградят 35 волонтеров и представителей бизнеса, которые помогали во время пандемии. Также 8 добровольцев получат благодарственные письма от губернатора.

Руководитель регионального штаба волонтеров акции #МыВместе Георгий Борисов поблагодарил всех волонтеров. Борисов отметил, что из-за действующих ограничительных мер все еще нельзя собирать большее количество человек, чтобы устроить благодарственное мероприятие. Однако руководитель штаба отметил, что помнит каждого и благодарен за колоссальный труд.

Отмечается, что во время акции к штабу присоединились 4 425 волонтеров, а также около 20 партнеров, которые помогли 22 714 пенсионерам. Бесплатную гуманитарную помощь получили 210 613 человек. За четыре месяца работы в штаб волонтеров поступило 16 542 обращения на горячую линию по различным вопросам.

Ранее мы писали, что петербуржцам посоветовали привиться от гриппа в октябре.

Фото: Piter.TV