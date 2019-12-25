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Петербургским волонтерам бесплатно раздадут велосипеды
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Петербургским волонтерам бесплатно раздадут велосипеды

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Организация провела переговоры с несколькими прокатами велосипедов.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что петербургским волонтерам бесплатно раздадут велосипеды. Об этом сообщает "Петербургское велосообщество".

Чтобы снизить риск заразиться коронавирусом в дороге, и повысить свою мобильность, волонтеры могут воспользоваться таким индивидуальным видом транспорта, как велосипедам

сказано в сообщении

Петербургское велосообщество уже связалось с разными прокатами велосипедов в городе. Отмечается, что некоторые прокаты согласились предоставить волонтерам бесплатно транспорт.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник Петербург окажется во власти циклонической ложбины.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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