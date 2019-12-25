В понедельник Петербург окажется во власти циклонической ложбины

В городе пройдут небольшие дожди, местами ожидается мокрый снег.

В понедельник, 27 апреля, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, сегодня на метеорологические условия в городе окажет влияние циклоническая ложбина, которая вытянулась с юго-востока. По прогнозам Леуса, в начале рабочей недели в городе пройдут небольшие дожди, местами ожидается мокрый снег. Температура воздуха в понедельник прогреется до плюс 6-8 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление поднимется до 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

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