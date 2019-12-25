  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургским стационарам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс
Сегодня, 22:35
79
smirenny

Петербургским стационарам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

0 0

Коллапс может произойти из-за нового указа Минздрава.

По новому приказу Министерства здравоохранения пациентов с коронавирусом нельзя выписывать, пока оба теста на вирус не будут отрицательными. Из-за этого может произойти коллапс, считает издание "Доктор Питер". 

Все дело в том, что пациенты ждут результаты теста неделями. Следовательно, койки в стационарах невозможно будет освободить, больницы будут накапливать пациентов, которые больше не нуждаются в стационарном лечении. 

Почти все перепрофилированные больницы переполнены. Поток больных удавалось регулировать, когда некоторых выписывали на амбулаторное лечение.

Также ситуация осложняется тем, что проводимые тесты в лабораториях не признаются истинными и направляются на перепроверку в Центр эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора. А центр не успевает обрабатывать огромные объемы данных. Так, лишь в 3 из 29 лабораториях результат признается окончательным.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили 383 новых случая коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: больницы, коллапс, коронавирус, стационары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии