Петербургским стационарам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

Коллапс может произойти из-за нового указа Минздрава.

По новому приказу Министерства здравоохранения пациентов с коронавирусом нельзя выписывать, пока оба теста на вирус не будут отрицательными. Из-за этого может произойти коллапс, считает издание "Доктор Питер".

Все дело в том, что пациенты ждут результаты теста неделями. Следовательно, койки в стационарах невозможно будет освободить, больницы будут накапливать пациентов, которые больше не нуждаются в стационарном лечении.

Почти все перепрофилированные больницы переполнены. Поток больных удавалось регулировать, когда некоторых выписывали на амбулаторное лечение.

Также ситуация осложняется тем, что проводимые тесты в лабораториях не признаются истинными и направляются на перепроверку в Центр эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора. А центр не успевает обрабатывать огромные объемы данных. Так, лишь в 3 из 29 лабораториях результат признается окончательным.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили 383 новых случая коронавируса.

Фото: Piter.TV