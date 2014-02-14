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Петербургским школьникам посоветовали не ходить на Олимпиаду без разрешения
Сегодня, 10:11
172
smirenny

Петербургским школьникам посоветовали не ходить на Олимпиаду без разрешения

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Центр Петербурга уже начали перекрывать в преддверии акций.

Петербургским школьникам посоветовали не приезжать на Олимпиаду в университет имени Герцена без письменного разрешения. По словам депутата и руководителя фракции "Яблоко" в Законодательно собрании Бориса Вишневского, ученики школ заранее получили письмо проректора, по которому участников Олимпиады должны пропустить к зданию РГПУ. 

И детям объясняют, что их без этой бумаги запросто могут "загрести". Со всеми вытекающими последствиями. И дети понимают, что в городе происходит что-то несусветное. И что власти обезумели от беспричинного страха и собственного идиотизма

негодует Вишневский.

Депутат отметил, что центр города уже перекрывают. Напомним, институт Герцена находится набережной реки Мойки.

Ранее мы писали, что Смольный проведет флешмоб в Петропавловской крепости 14 февраля.

Фото: pixabay

Теги: митинг, олимпиада
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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admirnov
Сегодня 10:13

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

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