Петербургским школьникам посоветовали не ходить на Олимпиаду без разрешения

Петербургским школьникам посоветовали не приезжать на Олимпиаду в университет имени Герцена без письменного разрешения. По словам депутата и руководителя фракции "Яблоко" в Законодательно собрании Бориса Вишневского, ученики школ заранее получили письмо проректора, по которому участников Олимпиады должны пропустить к зданию РГПУ.
И детям объясняют, что их без этой бумаги запросто могут "загрести". Со всеми вытекающими последствиями. И дети понимают, что в городе происходит что-то несусветное. И что власти обезумели от беспричинного страха и собственного идиотизма
негодует Вишневский.
Депутат отметил, что центр города уже перекрывают. Напомним, институт Герцена находится набережной реки Мойки.
Ранее мы писали, что Смольный проведет флешмоб в Петропавловской крепости 14 февраля.
Фото: pixabay
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