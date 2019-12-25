Юным петербуржцам напомнят об опасности выхода на лёд

В школах проведут занятия по предупреждению несчастных случаев на льду.

Школьницам Петербурга напомнят об опасности выхода на замерзшие водоемы. По поручению губернатора педагогов дополнительно проинструктируют на эту ему, а детям проведут занятия по предупреждению несчастных случаев на льду. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 11 февраля.

С наступлением весны власти решили усилить подобную профилактическую работу, поскольку рейдов по контролю недостаточно: дети не всегда понимают, чем опасен открытый лед. С начала зимнего периода спасатели города провели уже 600 рейдов, уделяя особое внимание местам скопления зимних рыбаков. Пятерых человек, оказавшихся в опасности на замерзших водоемах, спасли, еще 59 горожан оштрафовали за выход на лед. Напомним, власти запретили выходить на покрытые льдом реки и каналы до 15 апреля.

Ранее мы писали, что в школе на Хасанской загорелся актовый зал.

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