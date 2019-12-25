Кроме того, ОГЭ для девятиклассников в этом году отменили, ЕГЭ для одиннадцатиклассников - сдвинули.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Петербургским школьникам могут перенести учебу с мая на август. С соответствующим вопросом к министру просвещения Сергею Кравцову обратился депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

По словам Цивилева, соответствующие меры пойдут на пользу как родителям, так и детям.

Родители вынуждены находиться с детьми в период онлайн-уроков, помогать им как в технической стороне организации процесса обучения, так и в усвоении самого учебного материала сказано в сообщении

Изветсно, что из-за пандемии коронавируса в этом году всем российским школьникам отменили ОГЭ. Кроме того, ЕГЭ для одиннадцатиклассников - сдвинули.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Беглов обсудил эпидситуацию в Петербурге с Валентиной Матвиенко.

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