Петербургским школьникам еще не продлили каникулы из-за коронавируса

Вопрос о режиме школ после 30 марта еще решается.

В петербургских школах еще не решили продлевать каникулы из-за коронавируса. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на комитет образования.

Пока традиционный весенний отдых у учеников начнется 23 марта и продлится неделю, а к занятиям школьники вернутся 30 марта. В комитете пока решают вопрос о режиме работы школ, гимназий и лицеев после 30 марта.

Тем временем, в Ленобласти учащихся официально отправили по домам до 12 апреля, однако в дополнительную неделю после каникул школьники будут не отдыхать, а дистанционно учиться. Кроме того, стало известно, что в области не будут закрывать детские лагеря во время пандемии.

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