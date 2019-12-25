  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В Ленинградской области не будут закрывать детские лагеря во время пандемии
Сегодня, 14:46
132
lizapoluda

В Ленинградской области не будут закрывать детские лагеря во время пандемии

0 0

При этом, работу приостановят учреждения в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила о том, что оздоровительные лагеря для детей не последуют примеру Петербурга и продолжат принимать постояльцев несмотря на угрозу заражения коронавирусом. 

Решение обосновали представители социального блока администрации и регионального Роспотребнадзора. Согласно их словам, изоляция детей в удаленном от города месте во время пандемии пойдет на пользу растущему организму. 

Для обеспечения безопасности в лагерях принимаются дополнительные меры. Так, доступ посетителей на территорию во время смены будет строго запрещен. Законные представители ребенка должны предоставить подтверждение того, что семья не покидала территорию России ближайшие 2 недели. Кроме того, для зачисления в лагерь необходимо будет получить справку об отсутствии контакта с зараженными, сдать анализы и пройти вакцинацию.

На данный момент в регионе открыты три оздоровительных лагеря в Кингиссепском, Гатчинском районе и Ломоносовском районах. В общей сложности они смогут принять около 600 детей. Первый набор начнется в субботу, 21 марта. 

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Петербурга сообщил о закрытии детских лагерей на весенние каникулы.


Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 15:09

..........

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии