В Ленинградской области не будут закрывать детские лагеря во время пандемии

При этом, работу приостановят учреждения в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила о том, что оздоровительные лагеря для детей не последуют примеру Петербурга и продолжат принимать постояльцев несмотря на угрозу заражения коронавирусом.

Решение обосновали представители социального блока администрации и регионального Роспотребнадзора. Согласно их словам, изоляция детей в удаленном от города месте во время пандемии пойдет на пользу растущему организму.

Для обеспечения безопасности в лагерях принимаются дополнительные меры. Так, доступ посетителей на территорию во время смены будет строго запрещен. Законные представители ребенка должны предоставить подтверждение того, что семья не покидала территорию России ближайшие 2 недели. Кроме того, для зачисления в лагерь необходимо будет получить справку об отсутствии контакта с зараженными, сдать анализы и пройти вакцинацию.

На данный момент в регионе открыты три оздоровительных лагеря в Кингиссепском, Гатчинском районе и Ломоносовском районах. В общей сложности они смогут принять около 600 детей. Первый набор начнется в субботу, 21 марта.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Петербурга сообщил о закрытии детских лагерей на весенние каникулы.



Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области