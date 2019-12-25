Петербургским родителям разрешили присутствовать на выпускных в детских садах

В региональном Роспотребнадзоре сочли, что выпускной не входит в понятие "массовое мероприятие".

В Петербурге планируют провести выпускные в детских садах. Родителям нужно будет быть в масках. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Массовые мероприятия на данный момент запрещены, однако в рамках одной дошкольной группы их проводить можно. При входе всем нужно будет измерить температуру, обработать руки антисептиком.

Праздник можно провести только в том случае, если руководство детского сада может обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Ранее в Минпросвещения допустили очное проведение выпускных вечеров в 2021 году. При этом "Алые Паруса" собираются провести в офлайн формате.

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