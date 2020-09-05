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Праздник "Алые паруса" в Петербурге пройдет в очном формате
Сегодня, 10:52
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nastya960

Праздник "Алые паруса" в Петербурге пройдет в очном формате

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Также в очном формате планируется празднование Дня города.

Власти Петербурга рассчитывают провести в этом году праздник выпускников "Алые паруса" в июне и День города в мае в очном формате. Об этом в эфире телеканала "78" рассказала глава города Александр Беглов.

Я уверен, что ситуация позволит нам провести праздники в уже в привычном очном формате, со зрителями.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Праздник "Алые паруса" впервые состоялся в 1968 году, затем традиция была прервана и возобновлена лишь в 2005 году. В 2020 году праздник прошел в режиме телетрансляции.

На массовые праздники в Петербурге выделили субсидии в размере 219 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: алые паруса, день города
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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