Петербургским родителям рассказали, как защитить детей от травм в новогодние праздники

Специалисты петербургского Роспотребнадзора дали советы родителям, как избежать травм у детей. Это важно, так как травмы могут привести к тяжелым последствиям, которые будут преследовать ребенка на протяжении всей жизни.

Основными причинами детского травматизма являются неблагоустроенность внешней среды, недосмотр взрослых, неосторожное или неправильное поведение ребенка в быту. Именно бытовые и уличные травмы являются наиболее распространенными и составляют до 80%.

Родителям советуют не читать нотации детям, а просто беседовать: приводить примеры, проигрывать различные ситуации, объяснять, для чего нужен тот или иной прибор. Также стоит избегать использования частицы "не". В ином случае дети могут поступить обратно запрету. Проводите инструктаж о том, как нужно вести себя на дорогах и на железнодорожном транспорте, научите оказывать первую помощь.

Также в Роспотребнадзоре отметили важность личного примера родителей.

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