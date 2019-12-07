Петербургским предприятиям выделят деньги на повышение производительности труда

Часть средств пойдет на обучение сотрудников и повышение их квалификации.

Петербургские компании-члены программы повышения производительности труда в рамках соответствующего федерального проекта в текущем году получат 124 миллиона рублей. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин на городском семинаре "Повышение производительности труда и поддержке занятости".

Часть средств пустят на обучение сотрудников и повышение их квалификации, к проекту привлекут 75 организаций на добровольной основе. К 2024 году в городе планируют достичь темпов роста производительности труда на предприятиях несырьевых отраслей не ниже 5% в год. Также к этому сроку число компаний-участников вырастет до 843 и включит в себя транспортные, обрабатывающие, строительные организации и поставщики услуг ЖКХ.

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Фото: Piter.TV