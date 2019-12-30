ГУП "ТЭК" реконструирует 14 тепловых пунктов за два года и 486 миллионов рублей

Работы улучшат жизнь 23 тысяч горожан в шести районах Петербурга.

Петербургский ГУП "ТЭК" запланировал реконструкцию 14 центральных тепловых пунктов (ЦТП) в 2020-2021 годах, сообщила пресс-служба предприятия. В модернизацию вложат почти полмиллиарда рублей с учетом того, что "ТЭК" добился экономии в 20 млн рублей, когда снизил начальные цены контрактов в ходе закупок.

Реконструкция позволит улучшить теплоснабжение в 56 домах шести районов города, в них живет около 23 тысяч петербуржцев. На 10 объектов ГУП "ТЭК" уже выбрал подрядчиков, среди них ООО "ЭнергоСеть", ООО "Монтажно Эксплуатационная фирма АСК". Остальные конкурсы еще не завершены. 13 ЦТП отремонтируют за счет городского бюджета, оставшийся предприятие реконструирует на свои средства. Самым затратным объектом считают ЦТП на Школьной улице, снабжающий теплом 7 тысяч жителей Приморского района.

В сравнении с предыдущими годами ТЭК модернизует больше объектов: в 2017 отремонтировали лишь 6 ЦТП, годом позже – 7 ЦТП, а в 2019 году всего четыре пункта. Все предприятие заведует 220 тепловыми пунктами, почти половина уже отремонтированы.

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Фото: ГУП "ТЭК СПб"