Петербургский ГУП "ТЭК" в полтора раза увеличит инвестпрограмму

В текущем году предприятие будет ориентироваться на собственный достойный результат 2019 года.

Петербургский ГУП "ТЭК" в 2019 году собственные планы по реконструкции отслуживших теплосетей, сообщили в пресс-службе предприятия 16 января. За год специалисты на 25 километров больше труб – чуть больше 170 км. Своеобразный рекорд установили в квартале №55, где необходимые сети смонтировали двумя годами раньше строя, поэтому введен объект будет уже весной.

В текущем году ГУП "ТЭК" планирует вложить в работу 10,6 миллиардов рублей и повысить инвестпрограмму в 1,5 раза – до 6,7 млрд рублей. На эти деньги модернизируют колпинские и пушкинские районы теплоснабжения – самые проблемные для предприятия. Долгое нахождение 550 км сетей в аренде ухудшило их состояние, а сам "ТЭК" не мог вложиться в реконструкцию по закону. Объекты уже передаются в ведение предприятия.

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Фото: ГУП "ТЭК СПб"