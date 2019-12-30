"Водоканал" объяснил свое появление в расследовании УФАС

Согласно информации антимонопольщиков, ГУП совместно с другой организацией нарушили закон о защите конкуренции.

Петербургский "Водоканал" объяснил информацию городского УФАС о нарушении предприятием Закона о защите конкуренции. Текст приводит пресс-служба "Водоканала".

Во вторник, 14 января, УФАС заявило, что "Водоканал" и ЗАО "Проектное агентство" заключили антиконкурентные соглашения на трех конкурсах по ремонту канализации и насосной станции. Материалы этого дела антимонопольщики скоро передадут правоохранителям. Со слов пресс-службы "Водоканала", контракты заключались в 2016-2017 годах и были "унаследованы" от бывшего руководства, принеся предприятию крупный финансовый ущерб. Сейчас ГУП возвращает деньги и защищает свои нарушенные права: банкротство "Проектного агентства" позволило "Водоканалу" взыскать с него почти 360 млн рублей.

По вине "Агентства" в городе не сделали несколько важных проектов, договоры по этим объектам были расторгнуты, а для работ нашли новых подрядчиков. Сам "Водоканал" с 2019 года ведет ревизию договоров, частью которых стали упомянутые контакты. ревизия позволила замедлить рост тарифов на водоснабжение и -отведение в городе.

На рынке петербургского соцпитания обнаружен очередной картель.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"