Петербургским педагогам старше 50 лет предложили повысить квалификацию

Программу разработали специалисты политехнического колледжа городского хозяйства.

В Северной столице специалисты политехнического колледжа городского хозяйства предложили повысить квалификацию педагогам старше 50 лет. Об этом заявила заведующая отделом дополнительного профессионального образования колледжа Елена Рыбалко.

Предполагается, что дополнительное обучение поможет педагогам сориентироваться в условиях пандемии коронавируса. Эксперты заявили, что преподаватели старше 50 лет в меньшей степени подготовлены для работы в дистанционном режиме.

Отмечается, что программа очная, но человек при желании может получить всю необходимую информацию онлайн.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на "удаленке" учатся менее 3% школьных классов.

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