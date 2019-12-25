В Петербурге на "удаленке" учатся менее 3% школьных классов

Вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что власти города постоянно взаимодействуют с Роспотребнадзором.

В пятницу, 11 декабря, вице-губернатор Ирина Потехина подвела итоги видеокоонференции с руководителями городских школ на своей странице в соцсети.

Она отметила, что сейчас на дистанционное обучение перевели менее 3% от общего числа классов в городе, то есть из более чем 20 тысяч на "дистанционке" 571 класс. Потехина сообщила, что ситуация с коронавирусом в школах каждого района разная: где-то почти нет заболевших, а в каких-то школах есть очаги заражения. Вице-губернатор напомнила, что на дистанционный формат может перейти отдельно каждый школьник.

Учитывая, что до конца четверти осталось пару недель, скоро дети и учителя получат небольшую передышку, однако учебный год все-таки будет сложным.

Ранее мы писали, что в Петербурге около 8% свободных коек для COVID-больных.

Фото: Piter.TV