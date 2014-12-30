Петербургским мамам помогают вернуться к работе после декрета

Для петербурженок открылись коворкинги.

В Петербурге и Ленинградской области открываются специальные коворкинги, созданные для мам. Пространства помогают женщинам выходить из декрета, напоминают, как вести активную и увлекательную жизнь после рождения ребенка. Социальный проект реализуется в городе уже три года. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Организаторы отмечают, что мамам можно брать на занятия с собой детей. В центрах местные жительницы могут работать, учиться, общаться с другими женщинами и осваивать новые профессиональные навыки. Там же малышей начинают социализировать и адаптировать к поступлению в детский сад. В отделениях регулярно проводят встречи со специалистами HR, PR, журналистами, представителями бизнес-индустрии, компьютерных технологий.

Сейчас коворкинги работают на территории Красногвардейского района и в Кудрово.

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Фото: Piter.tv

