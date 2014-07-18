Петербургским газетным киоскам разрешили работать во время нерабочей недели

Печатные издания включили в список товаров первой необходимости.

Петербургским газетным киоскам разрешили работать в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. Соответствующие изменения в методические рекомендации внес комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, предает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

В четверг, 28 октября, в Мариинском дворце прошла встреча спикера городского парламента Александра Бельского с главными редакторами петербургских СМИ, которые попросили не запрещать работу в период нерабочих дней периодическим печатным изданиям.

Бельский, а также Смольный поддержали предложение представителей СМИ и включили печатные издания в список товаров первой необходимости. По словам спикера городского ЗакСа, "жители должны всегда иметь широкий выбор средств массовой информации".

Ранее Смольный расширил список организаций, которые смогут работать в локдаун.

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