Смольный расширил список организаций, которые смогут работать в локдаун

Стало известно, кому также разрешили работать с 30 октября по 7 ноября.

Комитет по промышленной политике Петербурга представил комментарии к 121-у коронавирусному постновлению. В ведомстве рассказали, какие предприятия и организации также смогут работать в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября.

В список вошли: автосервисы, банки, ломбарды, микрофинансовые организации, торговые автоматы и линзоматы. Работать в локдаун смогут и табачные магазины, отделения "Почты России", цветочные магазины, книжные магазины, салоны оптики.

Общепит на фуд-кортах сможет работать только на доставку и навынос, не допуская посетителей в зал. Также на нерабочей неделе власти Петербурга разрешили размещаться в гостиницах, хостелах и отелях организованной группе детей.

Ранее в Смольном рассказали, как будут работать гостиницы в локдаун.

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