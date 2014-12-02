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Смольный расширил список организаций, которые смогут работать в локдаун
Сегодня, 17:03
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Смольный расширил список организаций, которые смогут работать в локдаун

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Стало известно, кому также разрешили работать с 30 октября по 7 ноября.

Комитет по промышленной политике Петербурга представил комментарии к 121-у коронавирусному постновлению. В ведомстве рассказали, какие предприятия и организации также смогут работать в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. 

В список вошли: автосервисы, банки, ломбарды, микрофинансовые организации, торговые автоматы и линзоматы. Работать в локдаун смогут и табачные магазины, отделения "Почты России", цветочные магазины, книжные магазины, салоны оптики. 

Общепит на фуд-кортах сможет работать только на доставку и навынос, не допуская посетителей в зал. Также на нерабочей неделе власти Петербурга разрешили размещаться в гостиницах, хостелах и отелях организованной группе детей. 

Ранее в Смольном рассказали, как будут работать гостиницы в локдаун.

Фото: pexels.com

Теги: локдаун, организации, смольный
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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