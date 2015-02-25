В Петербурге повременят с установкой газетных киосков

Ассоциация издателей и распространителей "Балтийская пресса" не довольна распределением мест.

Смольный отложил реализацию проекта по установке киосков с печатной продукцией. Об этом пишет "Фонтанка" сегодня, 21 июля.

Известно, что ассоциация издателей и распространителей "Балтийская пресса" не довольна распределением мест. Комитет по градостроительству и архитектуре не признал предлагаемый ФСИН дизайн павильонов. Кроме того, администрация Петербурга поменяла оператора, заключающего договоры, в связи с чем нужны изменения в нормативной базе.

Отметим, что проект по реформе нестационарной торговли должны были запустить в Северной столице летом этого года. Его главная идея в том, что Смольный предоставит подключенные к городским сетям павильоны вместо того, чтобы сдавать частникам под бизнес землю для установки газетных киосков.

Фото: Pxhere