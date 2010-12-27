Жилищный комитет предлагает сдавать УК снегоуборочную технику по льготной цене

Эксперты выступили с инициативой аренды малогабаритного спецтранспорта.

Жилищный комитет создал Технологический регламент, который должны придерживаться коммунальщики при уборке внутриквартальных территорий Петербурга. Представители ведомства объяснили, что отвечает за координацию уборки, а самой очисткой города от зимних осадков занимаются районные администрации, так как именно органы самоуправления заключают контракты на работу с подрядчиками.

За исполнением следят несколько организаций: жилищная инспекция администрации районов и МО. Вместе с этим в Комитете отметили, что не имеют права наказывать подрядчиков за некачественную уборку: это находится в зоне ответственности заказчика услуг,специалисты ГАТИ и ГЖИ.

Также контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 5 статьи 161_1 ЖК РФ осуществляет Совет многоквартирного дома добавили в Жилищном комитете

Стоит отметить, что за чистоту крыш и уборку наледи с кровли отвечают ТСЖ, ЖК и ЖСК.

Ранее специалисты добавили, что на нужды уборки городу не хватает около 800 миллионов рублей. Планируется закупить 200 единиц спецтехники. Малогабаритные машины смогут справиться со снагом при обильном выпадении осадков. Ее возможно будет сдавать в аренду УК и подрядчикам на льготных условиях.

Напомним, что Жилкомсервис пытается закрыть последнюю советскую пирожковую.

Фото: Piter.tv