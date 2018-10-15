Жилкомсервис пытается закрыть последнюю советскую пирожковую

Петербуржцы дошли до Правительства города, пытаясь отстоять заведение.

В Петербурге Жилкомсервис может закрыть последнюю пирожковую сохранившуюся с советского времени на Московском проспекте. Причиной недовольства чиновников встало то, что в здании присутствует вентиляционная труба: ее просят убрать, а лепить пирожки без нее невозможно. Неравнодушные петербуржцы написали обращение в Смольный, чтобы сохранить заведение в прежнем облике.

На сегодняшний день пирожковая на Московском наряду с пышечной на Большой Конюшенной является символом Петербурга и обеспечивает ее население вкусной и дешевой продукцией считают местные жители

Отметим, что в помещении изготавливают пирожки с 1956 года. С советского времени в кафе также сохранилась рецептура бочкового кофе.

Отметим, что Жилкомсервис номер два подает на пирожковую иск в Арбитражный суд с целью демонтажа вентиляционной системы, а также пристройки.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Метрострой" выходит на московский рынок благодаря "Надежде".

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