Жилкомсервис в Кировском районе пытались сменить по поддельному протоколу

По итогам прокурорской проверки выяснилось, что никакого реально голосования не было, подписи собственников были подделаны. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники прокуратуры Кировского района проверили соблюдение жилищного законодательства и выявили поддельный документ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В ноябре 2020 года собственники многоквартирного дома №16, корпус 1, литера А, на Дачном проспекте решили сменить УК с ООО "Жилкомсервис № 1 Кировского района" на ООО "Жилкомсервис № 3 Кировского района". В мае 2021 года в ГЖИ поступил протокол собственников собрания, которые якобы снова просят вернуть им прошлую УК.

По итогам прокурорской проверки выяснилось, что никакого реально голосования не было, подписи собственников были подделаны.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка и использование официального документа".

В Петербурге стали чаще фальсифицировать протоколы собраний собственников жилья. Граждане сообщают, что не голосовали на собрании, но их голос оказался учтен. Это значит, что протоколы собраний и/или бюллетени – подделка. Такие ситуации возникают в основном, когда за управление домом борются несколько управляющих компаний.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)