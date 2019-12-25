Плохое состояние дома князя Вяземского обернулось штрафом для ЖКС

Нарушения нашли на чердаке, парадной лестнице, в вестибюле.

Октябрьский районный суд Петербурга постановил оштрафовать на 200 тысяч рублей ООО "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района". Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, компания допустила ненадлежащее состояние объекта-памятника, дома князя Вяземского, расположенного на Галерной улице, 67.

Как выяснилось, в распашной мраморной парадной на лестнице не хватало исторический ограждений с поручнями, частично отсутствовал лепной декор на лестничных косоурах и облицовка камина, пропал архитектурно-лепной декор в вестибюле и штукатурный слой потолка. Кроме того, оказался разобран тамбур и демонтирован мраморный пол, а парадная мраморная лестница в холе со стороны Английской набережной находится в неудовлетворительном состоянии. Нарушения эксперты нашли также на чердаке, где провели некоторые работы и нарушили предмет охраны.

В КГИОП заявили, что ЖКС не приняло мер по сохранению дома, а также не обращалось в комитет за разрешениями на производство работ.

Фото: Piter.TV