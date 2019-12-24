Петербургским автошколам до сих пор не разрешили практику по вождению

Запрет на работу автошкол снимут с 14 сентября.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что в Петербурге автошколам до сих пор не разрешили практику по вождению. Об этом сообщает "Фонтанка".

Согласно последним данным, с конца марта свои первые водительские права получили 13 тыс. жителей Петербурга и Ленинградской области. Однако из-за ограничений во время пандемии без работы сейчас остались более 2,5 тыс. инструкторов.

По некоторым данным, запрет на работу автошкол снимут с 14 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в больницах Петербурга умерли 10 пациентов с COVID-19.

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