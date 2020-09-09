Петербургским активистам не удалось оспорить запрет провоза оружия в метро

Представители движения "Вооруженный гражданин" пытаются оспорить решение уже второй раз.

Второй апелляционный суд Петербурга признал законным подпункт 14 пункта 32 Правил пользования петербургским метрополитеном, принятый в сентябре прошлого года и запрещающий горожанам провозить оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Той же осенью с нововведением не согласились многие активисты, в том числе представители движения "Вооружённый гражданин", охотники, спортсмены и те, у кого есть разрешение. Петербуржец Всеволод Костенко подал иск, однако суд постановил, что требование о запрете законно. В марте 2021 года Второй апелляционный суд общей юрисдикции вновь рассмотрел жалобы и снова признал запрет правомерным.

В ведомстве уточнили, что в правилах пользования метрополитеном, которые утвердило Министерство транспорта РФ, также существует запрет на провоз оружия.

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