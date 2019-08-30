В Ленобласти уж обворовал рыбаков и подверг газовой атаке зоолога

Чтобы отпугнуть хищника, эти змеи испражняются с запахом тухлого мяса и чеснока.

Петербургский зоолог Павел Глазков выпустил на своем канале "Каждой твари по паре" новый репортаж про ужей. Во время съемок на реке Вуоксе (Приозерский район Ленобласти) специалист запечатлел на видео интересное преступление – крупная змея пыталась обворовать рыбаков.

На записи можно увидеть, как уж вытаскивает из садка рыбаков плотву и хочет немедленно скрыться. Однако зоологу удалось поймать змею, за что пресмыкающееся подвергло специалиста газовой атаке.

По словам Павла Глазкова, ужи не агрессивные, и человек для них – хищник. Чтобы отпугнуть хищника, они используют "химическое оружие": испражняются с запахом тухлого мяса и чеснока.

"Я едва в обморок не упал от этой вони. Но очень хотелось, чтобы уж попозировал на камеру", - отметил зоолог.

Ужи – редкие животные, и они занесены в Красные книги Петербурга и Ленобласти. Причиной сокращения их численности является то, что человек своей хозяйственной деятельностью уничтожает их среду обитания.

Ранее мы писали, что биолог заснял колонию редких белых цапель в Ленобласти.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков